پخش زنده
امروز: -
معاون اقتصادی استانداری مرکزی: مبارزه با شبکه قاچاق کالا باید از اولویتهای دستگاه اجرایی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون اقتصادی استانداری مرکزی گفت: مبارزه با شبکه قاچاق کالا از اولویتهای دستگاه اجرایی باید قرار بگیرد
محمدباقر آقاعلیخانی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در فرمانداری ساوه تشکیل شد، افزود: سالم سازی شبکهی توزیع در شرایط کنونی و نظارت بر کیفیت نان و سایر اقلام میتواند ثبات را در بازار احیا نماید.
او افزود: با تلاشهای صورت گرفته در تامین مواد خوراکی و آشامیدنی، جز سومین استان کشور قرار داریم که باید مدیران با تلاش مضاعف امیدواری را در بین آحاد جامعه ایجاد نمایند.
وی در خصوص مصوبات جلسه نیز گفت: تجهیز تراکتورهای کشاورزی با هدف تسهیل و عدالت در اختصاص سوخت، یکی از رویکردهای مدیریت استان است که میطلبد ادارات جهاد کشاورزی و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با تسهیل گیری این مهم را به سرانجام برسانند.
معاون اقتصادی استانداری مرکزی همچنین در خصوص جوجه ریزی برای مرعداریها نیز اطهار کرد: اختیار ذخیره سازی مرغهای قطعه بندی به مرعدارانی که ظرفیت لازم را دارند، و خرید تضمینی مرغ برای جلوگیری از کمبوددر بازار تصمیم گیری شده است.
آقا علیخانی همچنین در خصوص اختصاص سهمیه ارد به روستاها نیز گفت: با توجه به شرایط برداشت محصول و مهاجر پذیر بودن برخی از روستاییان، مصوب شد تا نسبت به ویرایش و بازنگری در اعطای مجوز نانوایی و نیز سهمیه آرد این روستاها در ساوه بررسی شود.
نظارت و رصد فروشگاهای متصل به سامانه کالابرگ و برخورد جدی در صورت بروز تخلف و تعیین ۱۰ درصد سود خرده فروشیهای مرغ از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.