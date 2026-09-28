پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری سارق حرفهای خودرو و داخل خودرو و کشف یک دستگاه پژو پارس سرقتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از دستگیری سارق حرفهای خودرو و داخل خودرو و کشف یک دستگاه پژو پارس سرقتی خبر داد.
سرهنگ خورشاد گفت: در پی وقوع سرقتهای خودرو و داخل خودرو، بررسی موضوع با حساسیت در دستور کار پلیس آگاهی یکی از شهرستانهای ساحلی استان قرار گرفت و متهم با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی شناسایی شد.
وی افزود: در عملیاتی منسجم، متهم در مخفیگاه خود با شلیک گلوله پلیس زمینگیر شد و در بازرسی از محل، یک دستگاه پژو پارس سرقتی کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: بررسیهای فنی و پلیسی نشان داد این فرد به همراه برادرش در چندین نقطه از استان مرتکب سرقت شده است.
سرهنگ خورشاد افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و تحقیقات برای دستگیری همدست دیگر و شناسایی سایر جرایم احتمالی ادامه دارد.