به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین رونمایی از کتاب «فرزند منگشت» اثر بیژن کیانی شاهوندی که روایتگر زندگانی و دوران اسارت این نویسنده می‌باشد با حضور جمعی از آزادگان، رزمندگان و علاقه‌مندان به ادبیات پایداری در مجموعه فرهنگی شهدای ایذه برگزار شد.

بیژن کیانی شاهوندی، نویسنده کتاب فرزند منگشت گفت:این کتاب در ۱۰ فصل تنظیم شده است و و هر فصل بخشی از دوران اسارت را دنبال می‌کند. همچنین در این کتاب اطلاعاتی در خصوص زندگی عشایری و طبیعت روستای شیوند بیان می‌نماید.