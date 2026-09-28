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به مناسبت هفته دفاع مقدس از کتاب فرزند منگشت در شهرستان ایذه رونمایی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین رونمایی از کتاب «فرزند منگشت» اثر بیژن کیانی شاهوندی که روایتگر زندگانی و دوران اسارت این نویسنده میباشد با حضور جمعی از آزادگان، رزمندگان و علاقهمندان به ادبیات پایداری در مجموعه فرهنگی شهدای ایذه برگزار شد.
بیژن کیانی شاهوندی، نویسنده کتاب فرزند منگشت گفت:این کتاب در ۱۰ فصل تنظیم شده است و و هر فصل بخشی از دوران اسارت را دنبال میکند. همچنین در این کتاب اطلاعاتی در خصوص زندگی عشایری و طبیعت روستای شیوند بیان مینماید.