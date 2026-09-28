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آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید والامقام محمدمهدی رضایی صدرآبادی از شهدای اقتدار ایران، امروز دوشنبه با حضور گسترده و پرشور مردم و مسئولان استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهید والامقام محمدمهدی رضایی صدرآبادی در مسیر دفاع از این آب و خاک جان خود را نثار کرد و مردم ولایتمداری که همواره ثابت کردهاند پای آرمانهای شهداء ونظام اسلامی ایستادهاند.
شهید محمد مهدی رضایی در جنگ ۴۰ روزه دشمن به میهن اسلامی مجروح و به درجه جانبازی نائل آمد و در پی شدت جراحات وارده به کاروان همرزمان شهیدش پیوست.
پیکر این شهید بعد از تشییع روی دستان مردم وفادار در گلزار شهدای خلدبرین به خاک سپرده شد.