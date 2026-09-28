پنج پینگ‌پنگ‌باز ایران با عبور از مرحله گروهی رقابت‌های کانتندر جوانان تفلیس، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های کانتندر جوانان تفلیس در گرجستان، راکت بدستان کشورمان در رده‌های سنی کمتر از ۱۷ سال دختران و کمتر از ۱۳ سال پسران موفق شدند از مرحله گروهی عبور کنند.

در بخش دختران کمتر از ۱۷ سال، وانیا یاوری با نمایشی مقتدرانه هر دو دیدار خود را با نتیجه ۳ بر صفر به سود خود خاتمه داد. یاوری ابتدا عفرا القحطانی از امارات را شکست داد و سپس با برتری برابر آدیا سارسمبایوا از قزاقستان، با دو پیروزی و به عنوان صدرنشین گروه نخست راهی مرحله حذفی شد.

نادیا عابد نیز در گروه دوم این رده سنی، پس از شکست مقابل آنکولیکا چاکرابورتی از هند، در دیداری نزدیک و پنج‌گیمه ول‌ها لوژانکووا از بلاروس را ۳ بر ۲ شکست داد و با قرار گرفتن در رده دوم گروه جواز صعود گرفت.

در گروه هفتم نیز سارینا جهانشاهی ابتدا در جدالی پنج‌گیمه نینو ناکایدزه از گرجستان را ۳ بر ۲ از پیش رو برداشت و در دومین مسابقه برابر الئونورا شیریوا از ازبکستان ۳ بر یک نتیجه را واگذار کرد تا با یک پیروزی و قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه به مرحله بعد برسد.

در بخش پسران کمتر از ۱۳ سال، مرتضی هادیان با کسب سه پیروزی از چهار مسابقه و مجموع ۷ امتیاز، در رده دوم گروه چهارم قرار گرفت و به مرحله حذفی صعود کرد.

نیکان شیروانی نیز عملکردی بدون شکست داشت و با چهار پیروزی از چهار مسابقه و کسب ۸ امتیاز، مقتدرانه صدرنشین گروه پنجم شد و راهی مرحله حذفی رقابت‌ها شد.

همچنین نمایندگان ایران در بخش میکس دونفره کمتر از ۱۵ سال نیز به میدان رفتند. در این بخش، نادیا عابد و نیکان شیروانی یک زوج و سارینا جهانشاهی و مرتضی هادیان زوج دیگر ایران را تشکیل دادند و در جدول این رده سنی برابر رقبای خود به رقابت پرداختند.

این اولین حضور ایران در رقابت‌های میکس دونفره کانتندر جوانان بوده است.

رقابت‌های کانتندر جوانان تفلیس از ۵ تا ۸ مهرماه در گرجستان برگزار می‌شود.