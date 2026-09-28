برخورد صاعقه در شهرستان داراب که بعد از ظهر امروز رخ داد، منجر به فوت یک شهروند و مصدوم شدن یک نفر دیگر در این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلاماورژانس فارس این حوادث در پی شرایط جوی در شهرستان داراب اتفاق افتاد. در حادثه نخست که در محدوده گهرآباد بزنگرو رخ داد، یک فرد بر اثر برخورد صاعقه دچار ایست قلبی شد. کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل، تلاش‌های بسیاری برای احیای قلبی-ریوی فرد انجام دادند، اما این اقدامات نتیجه‌ای در بر نداشت و فرد مذکور جان خود را از دست داد.

در حادثه دوم که در روستای مروارید این شهرستان به وقوع پیوست، یک شهروند دیگر بر اثر برخورد صاعقه مصدوم شد.

این فرد پس از اقدامات اولیه از سوی عوامل اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی منتقل شد.