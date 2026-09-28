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رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از هدف گذاری کشت دوم در۱۱۰هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان پس از برداشت برنج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ صالح محمدی با اشاره به اینکه گیلان بیشترین سطح پرورش راتون کشور را دارد گفت: از این میزان، ۷۵ هزار هکتار برای پرورش راتون در استان هدفگذاری شده که تاکنون حدود ۷۰ هزار هکتار آن محقق شده است.
وی بابیان اینکه ۳۵ هزار هکتار شالیزار هم در استان برای کشت انواع سبزیجات برگی و غدهای، باقلا و علوفه هدف گذاری شده افزود: تاکنون در حدود ۸ هزار هکتار از شالیزارها کشت این محصولات انجام شده و کشاورزان در حال آماده سازی بقیه زمینها برای کشت دوم محصولات هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، توسعه کشت دوم را برای افزایش بهرهوری از اراضی و ارتقای امنیت غذایی ضروری دانست و از کشاورزان خواست، نسبت به کشت محصول دوم متناسب با شرایط آبوهوایی در شالیزارها اقدام کنند.