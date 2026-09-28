کارشناس هواشناسی از آغاز رگبار و رعدوبرق در مازندران از اواخر سه‌شنبه و صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرجی کارشناس هواشناسی از آغاز فعالیت سامانه بارشی در مازندران از اواخر سه‌شنبه خبر داد و گفت: هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان صادر شده است.

فرجی افزود: سه‌شنبه آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری است، اما از فردا شب با افزایش ابرناکی و وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعدوبرق از سمت غرب استان آغاز می‌شود.

وی گفت: اواخر وقت سه‌شنبه و روز چهارشنبه، رگبار و رعدوبرق در سراسر استان، به‌ویژه مناطق ساحلی تا میان‌بند‌ها و ارتفاعات شرقی، پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: با فعالیت این سامانه، احتمال افزایش حجم آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و زیرگذر‌ها و جاری شدن روان‌آب وجود دارد.

فرجی گفت: از بعدازظهر چهارشنبه این سامانه به‌تدریج تضعیف و از استان خارج می‌شود و روز‌های پنجشنبه و جمعه شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: نقشه‌های هواشناسی ورود سامانه بارشی دیگری را از اواخر وقت جمعه نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی درباره آن در روز‌های آینده انجام خواهد شد.

فرجی درباره وضعیت دریای خزر نیز گفت: دریا امشب و فردا متوسط و برای صیادی مناسب است.