به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، این رویداد در قالب کارگاه آموزشی و روز مزرعه با هدف نهادینه سازی فرهنگ الگوی کشت، انتقال دانش فنی به مزرعه بصورت عملیاتی، مدیریت مزارع گندم، مکانیزاسیون کشاورزی، انتقال دانش فنی به کشاورزان و افزایش بهره‌وری تولید محصولات راهبردی پاییزه از جمله گندم، جو، گلرنگ، کلزا، کاملینا و چغندرقند با حضور جمعی از محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، مدیران و کارشناسان بخش‌های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در ۲۰ شهرستان اجرا شد.