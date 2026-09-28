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یازدهمین کاروان ترویج بهرهوری الگوی کشت ملی محصولات زراعی پاییزه همزمان با سراسر کشور در۲۰ شهرستان آذربایجانغربی با هدف ارتقای دانش فنی و مدیریت منابع تولید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، این رویداد در قالب کارگاه آموزشی و روز مزرعه با هدف نهادینه سازی فرهنگ الگوی کشت، انتقال دانش فنی به مزرعه بصورت عملیاتی، مدیریت مزارع گندم، مکانیزاسیون کشاورزی، انتقال دانش فنی به کشاورزان و افزایش بهرهوری تولید محصولات راهبردی پاییزه از جمله گندم، جو، گلرنگ، کلزا، کاملینا و چغندرقند با حضور جمعی از محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، مدیران و کارشناسان بخشهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در ۲۰ شهرستان اجرا شد.