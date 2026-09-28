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در راستای طرح ساماندهی صنوف بدون مجوز، ۱۸ واحد صنفی املاک فاقد پروانه کسب در شهرستان دماوند با دستور دادستان و همکاری دستگاههای نظارتی و انتظامی مهرو موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح ساماندهی و سامانبخشی به فعالیتهای صنفی بدون مجوز در شهرستان دماوند با هدف صیانت از حقوق شهروندان و حمایت از کسبوکارهای قانونی به اجرا درآمد.
در این راستا، با دستور دادستان شهرستان دماوند و در همکاری مشترک اداره اماکن نیروی انتظامی، اتاق اصناف، اتحادیههای مربوطه و واحد بازرسی اصناف، ۱۸ واحد صنفی املاک که بدون اخذ پروانه کسب فعالیت میکردند، شناسایی و با رعایت تشریفات قانونی و قضایی مهرو موم شدند.
مقامات نظارتی تأکید کردند که فعالیت واحدهای بدون مجوز، علاوه بر تخلف صنفی، موجب تضییع حقوق مصرفکنندگان، برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد رقابت ناعادلانه برای اصناف قانونمدار میشود. همچنین خاطرنشان شد که این طرح به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفان برابر ضوابط قانونی و با هماهنگی مراجع قضایی برخورد خواهد شد.