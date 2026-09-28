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وزیر امور خارجه کشورمان، قبل از ظهر امروز به وقت محلی در نیویورک با میانجی قطری دیدار میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، وزیر امور خارجه کشورمان امروز به وقت محلی با طرف قطری به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا دیدار و گفتوگو میکند.
دیدار آقای عراقچی با طرف قطری به عنوان میانجی، قبل از ظهر به وقت محلی صورت میگیرد.
بنا به اطلاع خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در نیویورک، انتظار میرود در این دیدار درباره آخرین تحولات مربوط به پیامهای مبادله شده از طریق واسطهها به آمریکا به ویژه درباره شروط هفتگانه ایران برای بازکردن دوباره تنگه هرمز گفتوگو شود.
شروط هفتگانه جمهوری اسلامی ایران سهشنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منعکس شده است.
در این حال یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی هم اعلام کرد که هیچ برنامهای برای مذاکره با آمریکا در دستور کار این هیئت وجود ندارد.
پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما در نیویورک، خبرهای مربوط به تمدید مدت حضور وزیر امورخارجه را در نیویورک به علت مذاکرات تکذیب کرد.