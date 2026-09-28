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زندیان، نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی: برای لکه گیری و آسفالت راههای مواصلاتی بخش کرانی این شهرستان ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پروژه بهسازی و آسفالت محورهای روستایی خرابه چهلارخ، باباخان و احمدآباد شهرستان بیجار افتتاح شد.
علیرضا زندیان در حاشیه بهره برداری از این پروژه گفت: در سال جاری از محل توازن حدود ۵۰ میلیارد تومان برای لکه گیری و اجرای روکش آسفالت مسیرهای منتهی به جاده تکاب و جاده قمچقای هزینه شده است.
وی عنوان کرد: این پروژهها با هدف بهسازی و ارتقای کیفیت راههای روستایی و تسهیل تردد روستاییان بخش کرانی شهرستان اجرا شده است.