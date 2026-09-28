تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و چادرملو اردکان امروز در دیداری تدارکاتی به تساوی بدون گل رضایت دادند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان پیروز قربانی و سعید اخباری در مسابقه دوستانه به تساوی بدون گل رضایت دادند.

تیم فوتبال آلومینیوم اراک در ادامه روند آماده‌سازی خود برای حضور موفق در ادامه لیگ برتر، دوشنبه (۶ مهر) در زمین چمن مجموعه ورزشی هما تهران مقابل تیم چادرملو اردکان قرار گرفت.

شاگردان پیروز قربانی چهارشنبه در سومین و آخرین مسابقه تدارکاتی خود به مصاف سپاهان اصفهان می‌روند.