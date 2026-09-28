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آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد از مردم استان یزد برای حضور در مراسم بزرگداشت شهید محمدمهدی رضایی صدر آبادی دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن پیام دعوت آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد از مردم استان یزد برای حضور در مراسم بزرگداشت شهید محمدمهدی رضایی صدر آبادی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تکریم شهدا بر همه ما لازم و واجب است، زیرا شهدا در وهله اول جان خود را فی سبیل الله فدا کردند و ثانیاً برای بقای امنیت سرزمین، حفظ آرمانهای اسلام و انقلاب و حفظ جان و مال مسلمانان، مبارزه را تا نثار خون خود ادامه دادند، بنابراین شهدا برگردن ما حق دارند و وظیفه ما نیز اداء حق و پاسداشت این خونهای عزیز و ارجمند است.
شهدا همواره مظلوم هستند و مظلومتر آنکه حتی نامشان هم در اذهان عمومی کتمان بماند و بر این مردم آفرین باد که نام و یاد شهدای خود را با تشییع آبرومندانه و بزرگداشت آنان زنده کردند و ثوابی بر دفتر عمل نیک خود افزودند.
با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس بخصوص شهدای جنگ رمضان به ویژه شهید محمدمهدی رضایی صدر آبادی وظیفه خود میدانم به همین مناسبت از آحاد مردم شریف و ولایتمدار استان دارالعباده و دارالعلم یزد دعوت نمایم با حضور موثر خود در مراسم بزرگداشت این شهید عزیز راس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۷ مهرماه در محل مسجد روضه محمدیه بار دیگر با آرمان الهی همه شهدای والامقام تجدید میثاق نمایند.