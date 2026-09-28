به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن پیام دعوت آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد از مردم استان یزد برای حضور در مراسم بزرگداشت شهید محمدمهدی رضایی صدر آبادی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تکریم شهدا بر همه ما لازم و واجب است، زیرا شهدا در وهله اول جان خود را فی سبیل الله فدا کردند و ثانیاً برای بقای امنیت سرزمین، حفظ آرمان‌های اسلام و انقلاب و حفظ جان و مال مسلمانان، مبارزه را تا نثار خون خود ادامه دادند، بنابراین شهدا برگردن ما حق دارند و وظیفه ما نیز اداء حق و پاسداشت این خون‌های عزیز و ارجمند است.



شهدا همواره مظلوم هستند و مظلوم‌تر آنکه حتی نامشان هم در اذهان عمومی کتمان بماند و بر این مردم آفرین باد که نام و یاد شهدای خود را با تشییع آبرومندانه و بزرگداشت آنان زنده کردند و ثوابی بر دفتر عمل نیک خود افزودند.



با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس بخصوص شهدای جنگ رمضان به ویژه شهید محمدمهدی رضایی صدر آبادی وظیفه خود می‌دانم به همین مناسبت از آحاد مردم شریف و ولایتمدار استان دارالعباده و دارالعلم یزد دعوت نمایم با حضور موثر خود در مراسم بزرگداشت این شهید عزیز راس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۷ مهرماه در محل مسجد روضه محمدیه بار دیگر با آرمان الهی همه شهدای والامقام تجدید میثاق نمایند.