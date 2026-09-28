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رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به شرایط بودجهای در نیمه نخست امسال گفت: با وجود سختیهای موجود، پرداختها بهویژه در حوزه مدارس، دانشگاهها و مطالبات گندمکاران با رعایت نظم بودجهای انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مركز روابط عمومي، امور بينالملل و مديريت دانش سازمان برنامه و بودجه كشور؛ نشست ديدار و گفتگوي اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، امروز - دوشنبه ششم مهرماه - برگزار شد.
در این نشست، دو گزارش با موضوع «هوشمندسازی فرایندها در سازمان برنامه و بودجه کشور» و «وضعیت اجرای بودجه در نیمه نخست امسال» ارائه شد.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در نیمه نخست امسال گفت: با وجود همه سختیهای این مدت، پرداختها بهویژه در حوزه حمایت از مدارس و دانشگاهها و همچنین پرداخت مطالبات گندمکاران با رعایت نظم بودجهای انجام شده است.با برنامهریزی انجامشده، تمام مطالبات گندمکاران تا پایان هفته آینده تسویه خواهد شد و با وجود رقم بالای این مطالبات، روند پرداختها حتی از سال گذشته نیز جلوتر است.
وی در خصوص اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال به روش ثبتیمبنا گفت: این سرشماری با استفاده از دادههای ثبتی انجام میشود که دقت دادههای جمعآوریشده را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد و هزینه اجرای سرشماری را نیز ۹۰ درصد کاهش خواهد داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هوشمندسازی فرایندها را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد و افزود: هوشمندسازی در حوزههایی همچون سرشماری عمومی نفوس و مسکن، صدور مجوزهای حوزه آمایش سرزمین، بررسی و تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران، پرداخت به ذینفع نهایی و سکوی یکپارچه مالی دولت در حال انجام است.
پورمحمدی تأکید کرد: هوشمندسازی فرایندها علاوه بر کاهش زمان انجام امور، موجب افزایش دقت نیز میشود و این روند با جدیت در تمام فعالیتهای سازمان برنامه و بودجه دنبال خواهد شد.