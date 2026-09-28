رئیس سازمان فضایی ایران در نشست با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها، صنعت فضایی را صنعتی کاربردی و اثرگذار بر زندگی مردم دانست و گفت: امروز خدمات و کاربرد‌های متنوعی در این حوزه، عرضه می‌شود که لازم است برای جامعه تبیین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، عصر امروز (۶ مهرماه) در نشست برخط با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها، ضمن تشریح اهداف و برنامه‌های هفته جهانی فضا، بر نقش استان‌ها در ترویج علم و فناوری فضایی و معرفی دستاورد‌های این حوزه تأکید کرد.

مشارکت استان‌ها در ترویج علم و فناوری فضایی

سالاریه با اشاره به اهمیت آموزش و ترویج علمی در میان کودکان و نوجوانان، گفت: نسل آینده کشور، سرمایه اصلی توسعه علم و فناوری است و باید از امروز برای آشنایی و علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به علوم و فناوری‌های نوین برنامه‌ریزی و تلاش کنیم.

وی افزود: علم و فناوری با شتاب زیادی در حال پیشرفت است و در سال‌های آینده بخش‌های مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ از این رو، توسعه علمی و فناوری کشور نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مستمر و توجه به تربیت نیروی انسانی توانمند است.

رئیس سازمان فضایی ایران، آموزش عمومی برای افزایش آگاهی جامعه از فواید و کاربرد‌های فناوری فضایی، توسعه استفاده از فضا در مسیر توسعه اقتصادی پایدار، تشویق کودکان به فراگیری علوم، توجه به آینده و ترویج شکل‌گیری نهاد‌های مرتبط با فضا را از جمله اهداف برنامه‌های هفته جهانی فضا عنوان کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها در اجرای برنامه‌های هفته جهانی فضا، اظهار کرد: سازمان فضایی ایران آمادگی دارد با همکاری ادارات کل استانی، برنامه‌های متنوع علمی و ترویجی را در سراسر کشور برگزار کند تا مردم در نقاط مختلف کشور، حتی مناطق دور از پایتخت، امکان مشارکت و بهره‌مندی از این برنامه‌ها را داشته باشند.

توسعه خدمات فضایی با مشارکت بخش خصوصی

سالاریه صنعت فضایی را صنعتی کاربردی و اثرگذار بر زندگی مردم دانست و خاطرنشان کرد: امروز خدمات و کاربرد‌های متنوعی در حوزه فضایی از سوی نهاد‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و مجموعه‌های دانش‌بنیان ارائه می‌شود که لازم است آثار و مزایای این خدمات برای جامعه تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

وی ادامه داد: بر اساس تأکیدات سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه خدمات و کاربرد‌های صنعت فضایی و حمایت از توسعه بخش خصوصی به‌صورت جدی در سازمان فضایی ایران دنبال می‌شود.

رئیس سازمان فضایی ایران تأکید کرد: هدف این است که توسعه خدمات فضایی ضمن کمک به مدیریت بهینه منابع کشور، آثار و نتایج آن در افزایش رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز به شکل ملموس نمایان شود.