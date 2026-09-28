نماینده ولی فقیه در مازندران بر تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی قرآن و فعال شدن کمیته آموزش عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران انس عمومی مردم با قرآن را مهم‌ترین اولویت در فرهنگ قرآنی دانست و بر تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی قرآن تأکید کرد.

وی در شورای قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان مازندران گفت: مازندران استانی قرآنی با قاریان، معلمان، مؤسسات و خانه‌های قرآنی فراوان است، اما این ظرفیت‌ها به معنای قانع بودن نیست و تا قله فاصله زیادی وجود دارد.

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: باید برای آموزش عمومی، برنامه‌ای برای آشنایی با ظاهر عمیق قرآن و برای خواص نیز برنامه‌ریزی جهت درک باطن عمیق قرآن تدوین شود و کمیته آموزش عمومی فعال شود.

وی گفت: باید نسل جدید را با قرائت بی‌غلط قرآن آشنا کنیم، اما اگر ۱۰ هزار حافظ کل قرآن داشته باشیم و عامه مردم ارتباطی با قرآن نداشته باشند و حتی در ماه یک خط قرآن نخوانند، هدف اصلی محقق نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران، برنامه درس‌هایی از قرآن حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی را یکی از بهترین سوژه‌ها و مسیر‌های آشنایی با قرآن دانست و افزود: این برنامه هم هنرمندانه، جذاب، مبتکرانه و بدیع است و هم محتوایی و در طول ۵۰ سال توانسته خود را نشان دهد.

آیت‌الله محمدی لائینی گفت: اگر در قرآنی کردن جامعه و قرآنی شدن جامعه نواقصی وجود دارد، همه ما به نوعی مقصر یا قاصر هستیم.

وی افزود: شورای قرآنی باید فعال‌تر عمل کند و به‌ویژه کمیته آموزش عمومی فعال شود تا فعالیت‌های قرآنی در استان رونق بیشتری پیدا کند.