به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ محمد علی طالبی در همایش ملی رویش امید یکی از ظرفیت‌های استان را فراهم شدن فرصت‌های درمان ناباروری و حمایت از زوج‌های نابارور در دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانست و گفت: در زمینه حمایت از خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند، نیز اقداماتی انجام شده است.

استاندار کرمان با اشاره به استفاده از ظرفیت مؤسسات و بانک‌های قرض‌الحسنه و هماهنگی‌های انجام‌شده برای حمایت از درمان ناباروری اظهار کرد: قرار است منابعی از محل مسئولیت‌های اجتماعی به صندوق حمایت تزریق تا هیچ خانواده‌ای برای تأمین هزینه‌های درمانی با مشکل روبه‌رو نشود.

وی درباره ظرفیت بخش خصوصی و مؤسسات فعال در حوزه درمان در استان افزود: ظرفیت‌های اقتصادی کرمان، ظرفیت‌های سرمایه انسانی، فرصت‌های ایجاد اشتغال و ظرفیت‌های تأمین مسکن می‌تواند در کنار راهبرد‌های دولت و مجلس برای تشویق فرزندآوری، زمینه پیشتازی استان در افزایش جمعیت را فراهم کند.

استاندار کرمان با تأکید براینکه فرزندآوری فقط به تولد فرزند محدود نمی‌شود و باید با توجه به زیست‌بوم خانواده، تولد فرزند، ایجاد اشتغال، تأمین مسکن و سایر اقدامات حمایتی، در دستور کار باشد.

استاندار کرمان، روان بودن تسهیلات ازدواج، تسهیلات مسکن و مشوق‌های اقتصادی و همچنین تأمین سلامت و آرامش اجتماعی و روانی را از دیگر مؤلفه‌های این زیست‌بوم برشمرد و افزود: این موارد باید پیگیری شود.

طالبی با قدردانی از خیران و گروه‌های اجتماعی اعلام کرد: هر حرکت تأثیرگذار در حوزه جوانی جمعیت از سوی گروه‌های اجتماعی مورد حمایت استان خواهد بود و این حمایت می‌تواند مالی یا لجستیکی باشد، مشروط بر اینکه آثار و قابلیت ارزیابی اقدامات مشخص باشد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت خیران مسکن‌ساز، خیرین مدرسه‌ساز و گروه‌های فعال در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و از حمایت استان از همکاری بنگاه‌های اقتصادی با دانشگاه علوم پزشکی در حوزه فرزندآوری خبر داد.

استاندار کرمان گفت: همه ظرفیت‌های قابل استفاده استان برای تحقق اقدامات در حوزه فرزندآوری به کار گرفته خواهد شد و از کسانی که در این عرصه راهبری یا در میدان عمل برای تشویق فرزندآوری خانواده‌ها تلاش می‌کنند، حمایت می‌شود.