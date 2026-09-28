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استاندار کرمان: قرار است منابعی از محل مسئولیتهای اجتماعی به صندوق حمایت از درمان ناباروری تزریق تا هیچ خانوادهای برای تأمین هزینههای درمانی با مشکل روبهرو نشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ محمد علی طالبی در همایش ملی رویش امید یکی از ظرفیتهای استان را فراهم شدن فرصتهای درمان ناباروری و حمایت از زوجهای نابارور در دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانست و گفت: در زمینه حمایت از خانوادههایی که توان پرداخت هزینههای درمان را ندارند، نیز اقداماتی انجام شده است.
استاندار کرمان با اشاره به استفاده از ظرفیت مؤسسات و بانکهای قرضالحسنه و هماهنگیهای انجامشده برای حمایت از درمان ناباروری اظهار کرد: قرار است منابعی از محل مسئولیتهای اجتماعی به صندوق حمایت تزریق تا هیچ خانوادهای برای تأمین هزینههای درمانی با مشکل روبهرو نشود.
وی درباره ظرفیت بخش خصوصی و مؤسسات فعال در حوزه درمان در استان افزود: ظرفیتهای اقتصادی کرمان، ظرفیتهای سرمایه انسانی، فرصتهای ایجاد اشتغال و ظرفیتهای تأمین مسکن میتواند در کنار راهبردهای دولت و مجلس برای تشویق فرزندآوری، زمینه پیشتازی استان در افزایش جمعیت را فراهم کند.
استاندار کرمان با تأکید براینکه فرزندآوری فقط به تولد فرزند محدود نمیشود و باید با توجه به زیستبوم خانواده، تولد فرزند، ایجاد اشتغال، تأمین مسکن و سایر اقدامات حمایتی، در دستور کار باشد.
استاندار کرمان، روان بودن تسهیلات ازدواج، تسهیلات مسکن و مشوقهای اقتصادی و همچنین تأمین سلامت و آرامش اجتماعی و روانی را از دیگر مؤلفههای این زیستبوم برشمرد و افزود: این موارد باید پیگیری شود.
طالبی با قدردانی از خیران و گروههای اجتماعی اعلام کرد: هر حرکت تأثیرگذار در حوزه جوانی جمعیت از سوی گروههای اجتماعی مورد حمایت استان خواهد بود و این حمایت میتواند مالی یا لجستیکی باشد، مشروط بر اینکه آثار و قابلیت ارزیابی اقدامات مشخص باشد.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت خیران مسکنساز، خیرین مدرسهساز و گروههای فعال در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد و از حمایت استان از همکاری بنگاههای اقتصادی با دانشگاه علوم پزشکی در حوزه فرزندآوری خبر داد.
استاندار کرمان گفت: همه ظرفیتهای قابل استفاده استان برای تحقق اقدامات در حوزه فرزندآوری به کار گرفته خواهد شد و از کسانی که در این عرصه راهبری یا در میدان عمل برای تشویق فرزندآوری خانوادهها تلاش میکنند، حمایت میشود.