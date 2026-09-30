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بازی رایانهای جدید درباره حمله ۷ اکتبر در فلسطین اشغالی که نتانیاهو را به تمسخر میگیرد و او را بی بی خواب آلود نامیده است عرضه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روزنامه هاآرتص، یک بازی رایانهای و موبایلی جدید با نام «بیبی خوابآلود» با الهام از بازی «فراگر»، هشدارهای متعددی را که بنا بر گزارشها پیش از حمله ۷ اکتبر به بنیامین نتانیاهو داده شده بود، به تمسخر میگیرد و از کاربران میخواهد به «بیبی» کمک کنند تا از این هشدارها عبور کرده و سالم به رختخواب برسد.
در این گزارش آمده است:
یک بازی جدید رایانهای و موبایلی که هفته گذشته با عنوان «بیبی خوابآلود» عرضه شد، هشدارهای متعددی را که بنا بر گزارشها پیش از حملات ۷ اکتبر به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، داده شده بود، به شکل طنز به تصویر میکشد.
در این بازی از کاربران خواسته میشود «به بیبی کمک کنند تا از هشدارها دوری کند و سالم به رختخواب برسد.»
این بازی را حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت راهاندازی کرده است؛ حزبی که بر اساس نظرسنجیهای اخیر، اگر انتخابات امروز برگزار شود، بهعنوان بزرگترین حزب کنست آینده ظهور خواهد کرد.
در این بازی که سبک آن شبیه بازی «فراگر» (Frogger) است، بازیکنان باید از ۹ خیابان عبور کنند و همزمان از چهرههایی که نماینده افرادی هستند که به نتانیاهو هشدار دادهاند، دوری کنند. این شخصیتها با سرعت در سراسر صفحه حرکت میکنند.
عنوان و سمت این شخصیتها بالای سرشان درج شده است؛ از جمله «رئیس شینبت»، «اطلاعات نظامی» و «آیزنکوت.»
بازیکنان همچنین باید از موانعی مانند تلفنهای قرمز، ساعتهای زنگدار و چمدانهای پر از پول اجتناب کنند؛ اشارهای به میلیونها دلار کمک مالی قطر که نتانیاهو اجازه داد به حماس منتقل شود و در قالب چمدان به غزه تحویل داده شد.
هشدارها در بازهای سهساله تقسیم شدهاند: دو هشدار در سال ۲۰۱۹، سه هشدار در سال ۲۰۲۱ و چهار هشدار دیگر در سال ۲۰۲۳.
اگر بازیکنان بتوانند از همه این هشدارها با موفقیت عبور کنند، نتانیاهو وارد تختخواب میشود و پیامی روی صفحه ظاهر میشود: تبریک! شما موفق شدید بیبی را به رختخواب برگردانید. حالا او میتواند از پذیرش مسئولیت در قبال هر آنچه اتفاق افتاده است، اجتناب کند.
رقبای نتانیاهو از اوایل سال جاری میلادی شروع به استفاده از لقب «بیبی خوابآلود» برای او کردند؛ این جریان پس از مصاحبهای شروع شد که وی با برنامه «۶۰ دقیقه» انجام داد و در جریان آن، رنگپریده و از نظر جسمی خسته به نظر میرسید.
نخستوزیر رژیم صیهونی بارها از پذیرفتن مسئولیت حملات ۷ اکتبر خودداری کرده و اغلب به ادعای خود استناد کرده است که مقامهای ارشد دفاعی در ساعات پیش از حمله نتوانستند او را از خواب بیدار کنند.
نتانیاهو در ماه اوت گفت که میتوانست از وقوع این حمله جلوگیری کند و در گفتوگو با شبکه ۱۴ اسرائیل اظهار داشت: اگر مرا بیدار کرده بودند، این اتفاق نمیافتاد. این به آن معنا نیست که اتفاق دیگری رخ نمیداد، اما اینگونه نمیشد.
نتانیاهو همچنین بهطور قاطع با تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره رویدادهای منتهی به حمله مخالفت کرده است.
روزنامه هاآرتص اوایل ماه جاری میلادی فاش کرد که در اواخر سپتامبر ۲۰۲۳، نتانیاهو هشدار صریحی از شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات عربی متحده، دریافت کرده بود. بن زاید به نتانیاهو گفته بود: یحیی سنوار، که در آن زمان مسئول حماس در غزه بود، در حال برنامهریزی برای یک عملیات بزرگ علیه رژیم صیهونیستی است.