سنگ مرقد حضرت سید عبدالعظیم حسنی که در کارگاه حجاری آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین (ع) شیراز و با بهره‌گیری از هنر حجاران و هنرمندان زبردست کشور ساخته شده بود، پس از ۱۴ ماه تلاش رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سنگ مرقد به درخواست تولیت آستان حرم حضرت عبدالعظیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی قاضی‌عسکر، و با توجه به سابقه درخشان این کارگاه در حجاری سنگ‌های مزار حرمین عسکریین، امامزادگان و مراجع تقلید، در شیراز ساخته شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین طاهری، تولیت آستان سید علاءالدین حسین (ع) با اشاره به مهارت هنرمندان این مرکز اظهار کرد: محمدجواد شبیه، از حجاران برجسته کشور، پیش‌از این سنگ‌ مرقد شخصیت‌های بزرگی همچون حضرت فاطمه معصومه (س)، حضرت حکیمه خاتون، حضرت نرجس خاتون و تنی چند از مراجع عظام را حجاری کرده است و به دلیل همین پیشینه، ساخت سنگ حرم حضرت عبدالعظیم به هنرمندان شیرازی سپرده شد.

بهزادی، مدیر طرح ساخت ضریح جدید حضرت عبدالعظیم نیز در این زمینه گفت: متن حک‌شده بر روی این سنگ توسط آیت‌الله جوادی آملی تنظیم شده است. هم‌اکنون بر روی مرقد حضرت عبدالعظیم صندوقی چوبی با قدمت ۷۵۰ سال قرار دارد و این سنگ جدید که به‌صورت صندوق ساخته شده، در طرح تعویض و ساخت ضریح جدید، بر روی مزار نصب می‌شود.

وی افزود: بر روی این سنگ، آیات علم، مهاجرت، مجاهدت و شجره‌نامه حضرت با خطوط کوفی و ثلث از آثار علیرضا بخشی و استاد علی رضاییان، توسط محمدجواد شبیه حجاری شده است. همچنین در تزیین این اثر از هنر نگارگری استاد منصور تامسن استفاده شده است.

حضرت سید عبدالعظیم حسنی از نوادگان امام علی (ع) و از فرزندان زید بن امام حسن مجتبی (ع) است که حرم ایشان در شهر ری، زیارتگاه عاشقان اهل‌بیت (ع) است.