به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی جویبار از بازگرداندن ۴ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال وجه برداشت‌شده از حساب بانکی یک شهروند با تلاش کارشناسان پلیس فتا این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبدالله اکبری گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع به‌صورت فوری در دستور کار پلیس فتا فرماندهی انتظامی جویبار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های فنی، موفق شدند مبلغ برداشت‌شده را شناسایی و به حساب مالک آن بازگردانند.

فرمانده انتظامی جویبار گفت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق شهروندی، مقابله با جرائم سایبری و ارتقای احساس امنیت عمومی انجام شد.

سرهنگ اکبری با قدردانی از تلاش کارشناسان پلیس فتا شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه برداشت مشکوک، فیشینگ، کلاهبرداری اینترنتی یا سوءاستفاده مالی، برای عودت وجه و مسدودی حساب مقصد با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.