به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ مظفری اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی وینسار حین گشت زنی سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از خودرو ۳ تن کود شیمیایی اوره قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی قروه با بیان اینکه ارزش این محموله را ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: دراین راستا یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی گردید.