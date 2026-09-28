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فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف و ضبط ۳ تن کود شیمیایی اوره قاچاق به ارزش 20 میلیارد ریال در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ مظفری اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی وینسار حین گشت زنی سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از خودرو ۳ تن کود شیمیایی اوره قاچاق را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی قروه با بیان اینکه ارزش این محموله را ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: دراین راستا یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی گردید.