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مادر شهید ضیاءالدین غرایاقزندی در روستای کردیچال کلاردشت تشییع و در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حسنی جهان بزرگی مادر شهید والامقام ضیاءالدین غرایاقزندی آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر مادر شهید پس از تشییع بر روی دستان مردم روستای کردیچال کلاردشت، در مزار این روستا و در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.
شهید ضیاءالدین غرایاقزندی یکم شهریور ۱۳۴۱ متولد شد و پنجم فروردین ۱۳۶۲ در ۲۱ سالگی، در حالی که به عنوان سرباز ارتش در مهاباد خدمت میکرد، به شهادت رسید.