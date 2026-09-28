به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اورژانس ۱۱۵ فارس از مساعد بودن حال عمومی دو نفر از کارکنان این مجموعه که هنگام مأموریت در شیراز با ضربات چاقو مجروح شده بودند، خبر داد.

دو کارشناس اورژانس ۱۱۵ شیراز ساعت ۰۱:۲۳ دقیقه بامداد جمعه سوم مهر هنگام مأموریت از سوی همراهان یک بیمار با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند و به دلیل شدت جراحات به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

عابد، رئیس اورژانس ۱۱۵ فارس در خصوص وضعیت درمانی این کارکنان افزود: یکی از مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی و به دلیل جراحات سطحی از بیمارستان ترخیص شده و حال عمومی وی مساعد است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ فارس ادامه داد: مصدوم دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفته است و با وجود شدت حادثه، حال عمومی او مساعد گزارش شده و روند درمان وی همچنان در بیمارستان ادامه دارد.