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ستایش قانعیفرد، قهرمان رقابتهای قهرمانی ردههای پایه آسیا در رشته کاراته و فاطمهزهرا سعیدآبادی، نایبقهرمان بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ دیشب با استقبال مردم و جمعی از مسئولان به کرمان بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، ازستایش قانعیفرد، قهرمان آسیا در ردههای پایه کاراته و فاطمهزهرا سعیدآبادی، نایبقهرمان بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ در رشته کاراته استقبال کرد.
ستایش قانعیفرد، کاراتهکای نوجوان کهنوجی، در رقابتهای قهرمانی ردههای پایه آسیا در امان اردن با کسب نشان طلا و عنوان قهرمانی آسیا افتخار دیگری برای ورزش استان کرمان به ارمغان آورد.
فاطمهزهرا سعیدآبادی در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم کاراته بانوان در بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ موفق به کسب نشان نقره و عنوان نایبقهرمانی شد.