رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: امسال در شش‌ماهه نخست سال با کسری بودجه مواجه بودیم و منابع ورودی نیز کاهش داشته است، اما سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده است با وجود این مشکلات، تخصیص اعتبارات را انجام دهد.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، گفت: جلسه مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که سه دستور مشخص داشت. یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، برنامه‌های نرم‌افزاری و پایه‌های اطلاعاتی مورد استفاده سازمان برنامه و بودجه بود که در سطح جامعه کاربرد دارد. نخستین اقدام در این زمینه، سرشماری نفوس و مسکن است که از آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: سرشماری نفوس و مسکن هر ۱۰ سال یک‌بار و در برخی موارد پس از پنج سال انجام می‌شود، اما امسال این سرشماری با استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های ثبتی موجود در کشور انجام خواهد شد که اقدامی جدید و نوآورانه است.

تاجگردون تصریح کرد: پس از اجرای این سرشماری، اطلاعات مربوط به نفوس و مسکن کشور به صورت آنلاین در دسترس خواهد بود و سازمان برنامه و بودجه نیز گزارش مفصلی درباره این موضوع ارائه کرد.

وی با اشاره به اقدامات سازمان برنامه و بودجه در حوزه دولت الکترونیک گفت: سازمان برنامه و بودجه در زمینه استفاده از دولت الکترونیک برای تسهیل امور مردم، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با وظایف این سازمان، اقدامات قابل توجهی انجام داده و گزارشی مفصل از این اقدامات ارائه شد.

عملکرد شش‌ماهه بودجه دولت

وی درباره دیگر محور جلسه گفت: گزارش عملکرد شش‌ماهه بودجه دولت نیز در این جلسه ارائه شد. امسال در شش‌ماهه نخست سال با کسری بودجه مواجه بودیم و منابع ورودی نیز کاهش داشته است، اما سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده است با وجود این مشکلات، تخصیص اعتبارات را انجام دهد.

وی افزود: در بخش اعتبارات عمرانی همچنان ضعف قابل توجهی وجود دارد و امیدواریم در شش‌ماهه دوم سال، با تمهیداتی که در حال اجراست، عملکرد این بخش بهبود پیدا کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اولویت‌های بودجه‌ای دولت اظهار کرد: بودجه نیرو‌های مسلح و کالابرگ در اولویت قرار دارد و تغییرات مربوط به منابع قیمتی از جمله نفت نیز صرف همین اقلام خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به روان‌سازی‌هایی که در زمان تنظیم و تصویب بودجه انجام شده است، انتظار می‌رود در این بخش آسیب کمتری داشته باشیم و دولت نیز بتواند امور خود را با سهولت بیشتری پیش ببرد.

تأمین قیر برای طرح‌های عمرانی

وی یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده را طرح‌های عمرانی عنوان کرد و گفت: بخشی از مسائل مربوط به طرح‌های عمرانی به موضوع قیر بازمی‌گردد. طرحی در مجلس در حال بررسی است و سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام آمادگی کرده است با برگزاری جلسات با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و همکاری پالایشگاه‌ها، زمینه تقویت تأمین قیر را فراهم کند تا روند اجرای طرح‌های عمرانی بهتر شود.

ارائه گزارش نظارتی مجلس درباره عملکرد دولت

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به جلسه نظارتی مجلس در روز سه‌شنبه گفت: فردا گزارش نظارتی مجلس در ارتباط با همین موضوع ارائه خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای حضور در این جلسه دعوت شده‌اند.

تاجگردون افزود: عملکرد فعلی نشان می‌دهد دولت در این زمینه با مشکلاتی مواجه بوده است و از سوی دیگر، دولت نیز مشکلات مالی خود را دارد که قرار است این موضوع در جلسه مشترک با مجلس مورد بررسی قرار گیرد.