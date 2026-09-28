به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات استان خراسان رضوی گفت: «هنگامه هادیانی» ژیمناست و ملی پوش مشهدی، پس از گذشت ۵۲ سال برای نخستین بار در کشور توانست با انجام تمرینات تخصصی آن هم با کمترین امکانات ورزشی سهمیه کشوری اعزام به بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶ را کسب کند.

علیرضا ملائکه افزود: این دختر ملی پوش ژیمناستیک هنری ایران توانست در مرحله مقدماتی از بین ۷۵ شرکت کننده، با میانگین امتیاز ۱۲.۳۶۶ در جایگاه سیزدهم قرار بگیرد و با کسب این عنوان، برگ زرین دیگری بر کارنامه ورزش کشور و استان خراسان رضوی بیافزاید.

وی با بیان این که علاوه بر خانم هادیانی قرار بود ۲ ورزشکار مرد ژیمناست نیز از مشهد به این مسابقات اعزام شوند، ادامه داد: امیر محمد قربانی با امتیاز ۱۳.۸ به عنوان یکی از ورزشکاران برای اعزام به این مسابقات انتخاب شده بود که متاسفانه حق وی را ضایع کردند و ورزشکار دیگری با امتیاز ۱۳.۲ که پایین‌تر از وی بود را به این بازی‌ها اعزام کردند که این موضوع مورد اعتراض هیات ژیمناستیک استان نیز قرار گرفت.

وی بیان کرد: امیر محمد رحمانی از قهرمانان ژیمناستیک استان نیز به دلیل مصدومیت و آسیب نتوانست در این مسابقات حضور پیدا کند که امیدواریم در رقابت‌های آتی شاهد درخشش این ۲ ورزشکار خوش نام در سطح ملی باشیم.

ملائکه با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم حوزه ژیمناستیک استان نبود زیرساخت و مشکلات وسایل ورزش است، گفت: بین ۸۰ تا ۹۰ درصد فعالیت ورزشکاران ژیمناست کار با وسایل و تجهیزات ورزشی این حوزه است که متاسفانه تجهیزات ورزشی حوزه ژیمناستیک در استان مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است و نیاز به بروز رسانی دارند.

وی افزود: ورزشکاران ما با تجهیزات ورزشی قدیمی تمرین می‌کنند و وقتی به مسابقات بین المللی اعزام می‌شوند، مجبورند آنجا با وسایل پیشرفته و بروز تمرین کنند تا برای مسابقات آماده شوند که این موضوع نیز زمان بر است.

وی ادامه داد: از هشت ماه گذشته که مسئولیت هیات ژیمناستیک استان خراسان رضوی را عهده دار شدم تامین و تعمیر و به‌روز‌رسانی تجهیزات ورزشی به عنوان اولویت مهم در دستور کار بوده است.

وی با اشاره به حمایت از ورزشکاران ژیمناست استان خراسان رضوی بیان کرد: برای حمایت از هنگامه هادیانی، نخستین بانوی ژیمناست کشور که شب گذشته به مشهد بازگشت نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی المپیک آسیا در ناگویا ۲۰۲۶ هزینه پرداخت شد.

وی تصریح کرد: از این پس مسئولیت ما برای رشد و توسعه ژیمناستیک و تربیت استعداد‌های جوان، بیش از پیش مورد توجه خواهد بود و این پیروزی‌ها چراغ راهی برای توسعه این رشته نه تنها در سطح استان، بلکه در سطح کشور خواهد بود و امید است برای المپیک آینده بتوانیم با تیم جدید سه ملی پوش به مسابقات اعزام کنیم.

نخستین بانوی ژیمناستیک کشور در بازی‌های آسیایی گفت: در رشته ژیمناستیک ۱۴ سال فعالیت دارم و هم اینک ۲۰ ساله و دانشجوی روزنامه نگاری دانشگاه علامه هستم از ۶ سالگی این رشته را در مشهد آغاز کردم و امروز عضو تیم ملی ژیمناستیک دختران هستم.

هنگامه هادیانی افزود: بسیار خرسندم که به‌عنوان نخستین بانوی ژیمناستیک که بعد از ۵۲ سال در مسابقات بین المللی حضور پیدا کرده است توانستم با حجاب اسلامی جایگاه ورزش ژیمناستیک بانوان را در خارج از مرز‌ها به نمایش بگذارم و به آرزوهایم جامه عمل پوشاندم.

وی ادامه داد: ورزش ژیمناستیک دارای چهار وسیله است و هر حرکت جدید برای آماده سازی و کامل شدن حدود یک سال به طول می‌انجامد که هر وسیله و هر حرکت ورزشی زیرساخت‌های مخصوص به خود را دارد که ما در ایران با کمبود این زیرساخت‌ها مواجه هستیم که این موضوع ضرب خوردگی و آسیب‌های بسیاری برای ورزشکاران این حوزه به همراه دارد.

وی ضمن تشکر از مسئولان ورزش کشور و استان و فدراسیون و هیات ژیمناستیک و مربیان این حوزه عنوان کرد: از مسئولان میخواهم نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشند و سالن تخصصی ژیمناستیک را مجهز به وسایل استاندارد و بروز شده در سطح جهانی برای ورزشکاران مستعد و علاقمند تجهیز کنند.

هادیانی با بیان اینکه مشکلات و سختی‌های بسیاری را پشت سر گذاشتم تا به اینجا رسیدم، گفت: امروز معتقدم دیگر جای جا زدن نیست و باید پله‌های ترقی را همچنان با قدرت بیشتر طی کنم.

حدود ۱۰ هزار ورزشکار در رده‌های مختلف سنی رشته ژیمناستیک در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند.