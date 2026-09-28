پخش زنده
امروز: -
برای تأمین و توزیع دارو در استان کرمان تفاهمنامه همکاری بین استانداری، جمعیت هلال احمر استان کرمان و شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها) امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این تفاهمنامه سهجانبه برای تأمین پایدار اقلام دارویی مورد نیاز مردم، کاهش کمبودهای دارویی و تسهیل دسترسی شهروندان استان کرمان به داروهای مورد نیاز بین استاندار کرمان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان و مدیرعامل شرکت پخش دارویی هلال ایران( سها) امضا شد.
استاندار کرمان در آیین امضای این تفاهمنامه اعلام کرد:در استان تلاش شده مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی از اقدامات پراکنده و مقطعی فاصله بگیرد و در مسیر حل مسائل واقعی و نیازهای واقعی جامعه قرار گیرد.
محمدعلی طالبی افزود:منابع مسئولیت اجتماعی وقتی در مسیر تأمین داروی مورد نیاز مردم، بهویژه قشرهای کمبرخوردار و بیماران نیازمند قرار میگیرد، میتواند به اقدام مؤثر و ملموس اجتماعی تبدیل شود.
بگفته وی این همکاری فقط به تأمین دارو برای یک داروخانه یا یک مرکز خاص محدود نشود، بلکه از ظرفیت شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها) و منابع مسئولیت اجتماعی برای تقویت زنجیره منسجم و عادلانه در تأمین و توزیع دارو در سراسر استان استفاده شود.