با نفوذ امواج ناپایدار، آسمان زنجان نیمه‌ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده و وزش باد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت:بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز بتدریج شاهد نفوذ یک سری امواج به استان خواهیم بود که با افزایش ناپایداری در استان همراه خواهد بود.

صرفی افزود: از بعدازظهر امروز تا چهارشنبه شدت ناپایداری ضعیف‌تر خواهد بود؛ بطوریکه آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق نیز دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: از روز پنجشنبه ناپایداری در منطقه شدیدتر شده و احتمال بارش نیز برای اواخر هفته جاری و اوایل هفته آینده بیشتر به نظر می‌رسد.

صرفی گفت: علاوه بر بارش، سرعت وزش باد نیز بویژه در روز‌های سه‌شنبه و جمعه می‌تواند به آستانه نسبتا شدید رسیده و با خیزش موقت گردوخاک همراه شود. از نظر دمایی، در روز‌های آینده روند کلی دما‌ها با شیب ملایمی کاهشی خواهد بود.