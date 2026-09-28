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با نفوذ امواج ناپایدار، آسمان زنجان نیمهابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده و وزش باد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت:بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، امروز بتدریج شاهد نفوذ یک سری امواج به استان خواهیم بود که با افزایش ناپایداری در استان همراه خواهد بود.
صرفی افزود: از بعدازظهر امروز تا چهارشنبه شدت ناپایداری ضعیفتر خواهد بود؛ بطوریکه آسمان استان نیمهابری تا ابری خواهد بود و احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق نیز دور از انتظار نخواهد بود.
وی ادامه داد: از روز پنجشنبه ناپایداری در منطقه شدیدتر شده و احتمال بارش نیز برای اواخر هفته جاری و اوایل هفته آینده بیشتر به نظر میرسد.
صرفی گفت: علاوه بر بارش، سرعت وزش باد نیز بویژه در روزهای سهشنبه و جمعه میتواند به آستانه نسبتا شدید رسیده و با خیزش موقت گردوخاک همراه شود. از نظر دمایی، در روزهای آینده روند کلی دماها با شیب ملایمی کاهشی خواهد بود.