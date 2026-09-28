برگزاری انتخابی تیمهای تیراندازی با کمان نوجوانان و جوانان؛ ۷ و ۸ آبان
دبیرکل فدراسیون تیراندازی با کمان، از برگزاری مسابقات انتخابی تیمهای نوجوانان و جوانان در ۷ و ۸ آبان خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فرید فتحی گفت: مسابقات انتخابی تیمهای نوجوانان و جوانان در رشتههای ریکرو و کامپوند ۷ و ۸ آبان برگزار خواهد شد.
دبیرکل فدراسیون تیراندازی با کمان افزود: این مسابقات با هدف شناسایی و انتخاب برترین استعدادهای ردههای پایه کشور و تشکیل اردوهای تیمهای نوجوانان و جوانان برگزار میشود و ورزشکاران واجد شرایط کشور فرصت خواهند داشت توانمندیهای خود را در یک رقابت عادلانه و استاندارد به نمایش بگذارند.
جزئیات مربوط به شرایط حضور، نحوه ثبتنام، محل برگزاری و ضوابط مسابقات متعاقباً از سوی فدراسیون اعلام خواهد شد.