دبیرکل فدراسیون تیراندازی با کمان، از برگزاری مسابقات انتخابی تیم‌های نوجوانان و جوانان در ۷ و ۸ آبان خبر داد.

برگزاری انتخابی تیم‌های تیراندازی با کمان نوجوانان و جوانان؛ ۷ و ۸ آبان

برگزاری انتخابی تیم‌های تیراندازی با کمان نوجوانان و جوانان؛ ۷ و ۸ آبان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فرید فتحی گفت: مسابقات انتخابی تیم‌های نوجوانان و جوانان در رشته‌های ریکرو و کامپوند ۷ و ۸ آبان برگزار خواهد شد.

دبیرکل فدراسیون تیراندازی با کمان افزود: این مسابقات با هدف شناسایی و انتخاب برترین استعداد‌های رده‌های پایه کشور و تشکیل اردو‌های تیم‌های نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود و ورزشکاران واجد شرایط کشور فرصت خواهند داشت توانمندی‌های خود را در یک رقابت عادلانه و استاندارد به نمایش بگذارند.

جزئیات مربوط به شرایط حضور، نحوه ثبت‌نام، محل برگزاری و ضوابط مسابقات متعاقباً از سوی فدراسیون اعلام خواهد شد.