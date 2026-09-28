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با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهمنامه همکاری چهارجانبه در حوزه مسئولیت اجتماعی با هدف اشتغالزایی و توانمندسازی مهارتآموختگان، بهویژه بانوان سرپرست خانوار میان ادارهکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان و سه شرکت پتروشیمی آبادان، نفت ایرانول و نفت پاسارگاد به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت : موضوع اصلی این تفاهمنامه که در راستای طرح کارآفن می باشد ، همکاری در زمینه تأمین و دوخت لباس کار صنعتی مورد نیاز شرکتهای طرف قرارداد و ایجاد فرصتهای شغلی برای بانوان سرپرست خانوار و مهارتآموختگان آموزش فنیوحرفهای است.
شهرام ملایی هزاروندی ادامه داد : حمایت از اشتغال پایدار و توانمندسازی گروههای هدف از طریق ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها، ایجاد فرصتهای درآمدزایی برای بانوان سرپرست خانوار و مهارتآموختگان، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و حمایت از کارگاههای تولیدی واجد شرایط از دیگر اهداف این همکاری چهارجانبه است.
وی خاطر نشان کرد : همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل ادارهکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان و شرکتهای مشارکتکننده برای توسعه مهارتهای شغلی و تقویت ارتباط میان آموزشهای مهارتی و بازار کار، از دیگر محورهای این تفاهمنامه به شمار میرود.