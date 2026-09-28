­مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از ذخیره سازی سوخت گازوئیل دیزل ژنراتور واحد‌های صنعتی و خرید کپسول‌های گاز مایع برای جبران بخشی از ناترازی انرژی در فصل پاییز و زمستان خبر داد.

آقای طهمورث لاهوتی اشکوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به ناترازی های انرژی واحدهای صنعتی مستقر در نواحی و شهرک های صنعتی سراسر کشور در فصل تابستان، افزود: با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور و ضرورت در استمرار تولید واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری، موضوع رفع قطعی های برق به عنوان یکی از موضوع های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار پیگیری قرار گرفت.

به گفته مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین پیگیری هایی از وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری مبنی بر کاهش اعمال مدیریت برق صورت گرفت خوشبختانه با برگزاری جلسات متعدد مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولان وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری منجر به افزایش 500 مگاواتی برق در شهرک های صنعتی شود به این ترتیب محدودیت برق 48 شهرک صنعتی از قطعی دو روزه به یک روز تبدیل شد.

وی با اشاره به درخواست رفع ناترازی انرژی نواحی و شهرک های صنعتی در فصل پاییز و زمستان،گفت: بنابر اعلام وزارت نفت مبنی بر محدودیت تامین گاز واحدهای صنعتی، دو اقدام در زمینه جبران ناترازی ها انجام دادیم یکی از روش ها، ذخیره سازی سوخت گازوئیل برای دیزل ژنراتورهای واحدهای صنعتی است که دارای محل ذخیره سوخت هستند تا بتوانیم جریان تولید را پایدار نگه داریم البته نکته قابل توجه این است بسیاری از ذخیره سازی های سوخت پاسخگوی بازه زمانی دو سه ماهه نیست و حداکثر ظرفیت برای ده روز سوخت دیزل ژنراتورهاست.

لاهوتی در ادامه با بیان اینکه اقدام دیگر سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای جبران ناترازی انرژی در فصل پاییز و زمستان، استفاده از سوخت مایع در واحدهای صنعتی است، افزود: تا کنون ضرورتی برای تامین کپسول های سوخت مایع توسط واحدهای صنعتی نبوده است اما در حال حاضر به تمامی واحدهای مستقر در نواحی و شهرک های صنعتی اطلاع رسانی شده تا محل ذخیره سوخت مایع را تهیه کنند به طوری که بتوانند حداقل یک هفته سوخت مورد نیاز خطوط تولیدشان را از این طریق تامین کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعامل با مجموعه هایی که بتوانند سوخت مایع واحدهای صنعتی مستقر در نواحی و شهرک های صنعتی را تامین کنند خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با دو راهکار ارائه شده در فصل پاییز و زمستان بتوانیم بخشی از انرژی مورد نیاز خطوط تولید واحدهای صنعتی را تامین کنیم تا تولید به صورت پایدار به کار خود ادامه دهد.

وی با اشاره به ایجاد شهرک های تخصصی در زمینه تولید انرژی با استفاده از احداث نیروگاه های خورشیدی در زمین های اطراف نواحی و شهرک های صنعتی و نصب پنل های خورشیدی بر روی سقف واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: با هدف جبران ناترازی انرژی، نزدیک به 8 هزار هکتار از اراضی شهرک های صنعتی به سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های خورشیدی اختصاص پیدا کرده است پس از احداث این نیروگاه ها، برق تولیدی به شبکه سراسری کشور انتقال داده می شود و توزیع برق بین واحدهای صنعتی توسط وزارت نیرو انجام می شود.

به گفته لاهوتی؛ وزارت نیرو می بایست واحدهای صنعتی را که اقدام به احداث نیروگاه های خورشیدی کرده اند و برق تولید می کنند را از اعمال محدودیت معاف کند اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است این اعمال محدودیت هم به دلیل نبود تجهیزات فنی مناسب برای توزیع برق همچنان پابرجاست و برق این واحدهای صنعتی همچنان قطع می شود و درخواست داریم موضوع اعمال محدودیت واحدهای صنعتی تولیدکننده برق خورشیدی رفع شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه تا الان 400 مگاوات برق از سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های خورشیدی در واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده است، افزود: 300 مگاوات نیروگاه خورشیدی در زمین های نواحی و شهرک های صنعتی و یکصد مگاوات پنل های خورشیدی بر روی سقف واحدهای صنعتی نصب شده است.