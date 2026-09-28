مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: پرونده حمید رسایی در دادگاه ویژه روحانیت با طی فرآیند دادرسی قانونی و طولانی منجر به صدور حکم محکومیت شده و اجرای این حکم ارتباطی با نماینده بودن وی ندارد و مانع اجرای حکم نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، حمید رسایی در زمان درج مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در هفته‌نامه ۹ دی، نماینده مجلس نبوده است.

حمید رسایی در آن زمان با عنوان مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی احضار و تفهیم اتهام شده بود و در کسوت نمایندگی مجلس حکم محکومیت دریافت نکرده است. شاکی رسایی نیز نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی بوده است.

اعطای مهلت برای کسب رضایت شاکی خصوصی

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: حمید رسایی شاکی خصوصی داشت و برای گرفتن رضایت از شاکی خصوصی مهلت لازم به وی اعطا شد. فرصت ۵۷۴ روزه‌ای به رسایی برای کسب رضایت شاکی داده شده بود.

طولانی شدن فرآیند دادرسی

بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، رسیدگی به جرم مطبوعاتی رسایی در هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت انجام شد. پرونده حمید رسایی از زمان ثبت در دادسرا تا زمان صدور رأی نهایی ۸۳۳ روز به طول انجامید و اجرای حکم رسایی نیز ۹۵۱ روز پس از ثبت اولیه پرونده در دادسرا صورت گرفت.

محکومیت رسایی در کسوت مدیرمسئولی

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: حمید رسایی در دادگاه ویژه روحانیت و با طی فرآیند دادرسی قانونی و البته طولانی مجرم شناخته شده و اجرای حکم موضوع محکومیت او ارتباطی با نماینده بودن ندارد و مانع اجرای حکم نیست.