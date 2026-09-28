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محمدحسن سلیمیبنی بهعنوان سرپرست حوزه هنری انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سعید لشگری، معاون راهبری استانهای حوزه هنری کشور، در این آیین با اشاره به غنای فرهنگی چهارمحال و بختیاری، این استان را معدن استعدادهای بزرگ دانست. وی با نام بردن از بزرگان ادبی همچون عمان و دهقان سامانی و هنرمندانی نظیر حمید علیدوستی و سجاد خالقی، بر پتانسیل بالای استان در عرصههای شعر، رمان، تئاتر و مستند تأکید کرد.
لشگری همچنین با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای رسانهای جهت معرفی بهتر هنرمندان استان، از آینده روشن این حوزه ابراز امیدواری کرد.
وی با معرفی محمدحسن سلیمیبنی، وی را مدیری با شناخت عمیق از فضای هنری استان معرفی کرد و خاطرنشان ساخت که انتخاب ایشان بر پایه نگاه هنری و فرهنگی صورت گرفته است.
در این مراسم، محمدحسن سلیمیبنی، سرپرست جدید حوزه هنری استان، با تأکید بر جایگاه تمدنسازی در هنر، گفت: در مسیر حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی، هنر باید در محتوا و قالب، نقش خود را در تمدنسازی ایفا کند.
وی با اشاره به ضرورت مقابله با هجمههای شناختی علیه هویت نسل جوان، حوزه هنری را «خانه تمام هنرمندان با تمامی طیفها و سلایق» خواند.
در پایان، از تلاشهای احسان قائدی، رئیس پیشین حوزه هنری، که در دوران مسئولیت خود بر عدالت در میان قالبهای هنری تأکید داشت و نقش مؤثری در تولید آثار حوزه روایت و تاریخ شفاهی ایفا کرد، قدردانی شد.