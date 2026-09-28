مردم ولایت‌مدار استان فارس در اجتماعات شبانه ایستادگی و مقاومت با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، دستاورد‌های اخیر نیرو‌های مسلح، به‌ویژه شکار دومین شناور زیرسطحی آمریکایی را مایه افتخار ملی دانستند و بر اتحاد و همدلی میان ملت و نیرو‌های مسلح تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم ولایت‌مدار استان فارس با برگزاری اجتماعات شبانه ایستادگی و مقاومت، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح، به‌ویژه شکار دومین شناور زیرسطحی آمریکایی را مایه افتخار ملی دانستند و بر اتحاد و همدلی میان ملت و نیروهای مسلح تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات که با شور و اشتیاق همراه بود، پیروزی‌های میدانی اخیر را ثمره اتحاد و انسجام ملی دانستند و اعلام کردند که این قدرت بازدارندگی، پشتوانه محکمی برای امنیت کشور است.