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نخستین رویداد علمی «چارسو» با هدف توسعه و تقویت تعاملات علمی، پژوهشی و حرفهای نهاد کتابخانه ها با جامعه دانشگاهی و تخصصی حوزه کتاب، کتابخانه و کتابداری، روزهای ۷ و ۸ مهرماه، با حضور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، در شیراز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «چارسو» عنوان رویدادی است که با رویکرد گسترش ارتباط و گفتوگو میان نهاد کتابخانههای عمومی کشور و جامعه علمی، حرفهای و فرهنگی طراحی شده و نخستین دوره آن با مجموعهای از برنامهها و نشستهای تخصصی در شهر شیراز برگزار خواهد شد.
این رویداد در نخستین دوره خود، تعاملات علمی و حرفهای دبیرکل نهاد را در چهار قالب «فراسو»، «دیدار ماه»، «سطر و سکانس» و «همسخنی» دنبال میکند؛ چهار قالبی که هر یک با تمرکز بر بخشی از ظرفیتهای علمی، حرفهای و فرهنگی مرتبط با حوزه کتاب و کتابخانه شکل گرفتهاند.
برنامههای نخستین دوره رویداد «چارسو» طی روزهای ۷ و ۸ مهرماه در شیراز، مجموعهای از بازدیدهای علمی و حرفهای، دیدار و تکریم پیشکسوتان، برنامههای سینمایی و گفتوگوهای تخصصی با اعضای هیئت علمی را شامل میشود؛ مجموعه برنامههایی که با هدف تقویت ارتباط نهاد کتابخانههای عمومی کشور با بدنه علمی و حرفهای و فراهم کردن زمینه برای گفتوگوی مستمر، تبادل تجربه و توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی برگزار خواهد شد.
برنامه «فراسو» به بازدیدهای علمی و حرفهای دبیرکل نهاد از مراکز علمی و تخصصی اختصاص دارد. در این بازدیدها، ضمن آشنایی نزدیک با ظرفیتها، تجربهها و فعالیتهای مراکز علمی و حرفهای، زمینههای تعامل، همافزایی و همکاری میان این مراکز و نهاد کتابخانههای عمومی کشور مورد توجه قرار میگیرد.
دیدار و تکریم پیشکسوتان و چهرههای علمی و حرفهای حوزه کتابداری، محور برنامه «دیدار ماه» است. در این برنامه، ضمن پاسداشت جایگاه و خدمات چهرههای صاحبتجربه این حوزه، فرصتی برای گفتوگو، تبادل دیدگاه و بهرهگیری از تجربه و دانش نسلهای مختلف فعال در عرصه کتابداری و اطلاعرسانی فراهم میشود.
«سطر و سکانس» عنوان سلسلهبرنامههایی برای نمایش و گفتوگو درباره فیلمهای سینمایی با محوریت کتاب و کتابخانه است. این برنامه با پیوند میان سینما، کتاب و کتابخانه، زمینهای برای گفتوگو درباره نحوه بازنمایی کتاب، کتابخوانی و کتابخانه در آثار سینمایی ایجاد میکند.
همچنین دبیرکل نهاد در نشستی با عنوان «همسخنی» با اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانششناسی به گفتوگو و هماندیشی خواهد پرداخت.
بررسی موضوعات و مسائل مرتبط با کتابخانههای عمومی، بهرهگیری از دیدگاهها و ظرفیتهای جامعه دانشگاهی و گفتوگو درباره مسائل علمی و حرفهای این حوزه، از محورهای این نشست خواهد بود.