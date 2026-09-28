به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دست وزنه‌بردار قزوینی از مدال بازی‌های آسیایی ناگویا کوتاه ماند.

میرمصطفی جوادی، ملی‌پوش وزنه‌برداری استان در بازی‌های آسیایی ناگویا، در دسته ۸۵ کیلوگرم به مقام پنجم رسید.

جوادی در این رقابت‌ها موفق شد وزنه ۱۵۸ کیلوگرم را در حرکت یک‌ضرب و ۲۰۰ کیلوگرم را در حرکت دوضرب مهار کند و در نهایت با ثبت رکورد مجموع ۳۵۸ کیلوگرم، به کار خود پایان داد و از رسیدن به سکوی مدال بازماند.





درخشش شطرنج‌بازان قزوینی در المپیاد جهانی سمرقند/ ثبت بهترین نتیجه تاریخ ایران

چهل‌وششمین دوره المپیاد تیمی جهانی شطرنج در حالی در سمرقند ازبکستان به پایان رسید که سه نماینده استان قزوین با عملکردی درخشان در ترکیب تیم‌های ملی آقایان و بانوان، نقش پررنگی در موفقیت‌های کاروان ایران ایفا کردند.

در پایان این رقابت‌های معتبر جهانی، بردیا دانشور (استاد بزرگ)، رضا مهدوی (استاد بین‌المللی) و ملیکا محمدی (استاد بین‌المللی بانوان) به عنوان نمایندگان شایسته استان قزوین در تیم‌های ملی حضور داشتند.

در بخش بانوان، ملیکا محمدی که به عنوان بازیکن شماره یک ایران در این تورنمنت شرکت کرده بود، عملکردی خیره‌کننده داشت. وی تنها عضو تیم ملی بود که در هر ۱۱ دور رقابت‌ها به میدان رفت و با کسب ۸ امتیاز، به عنوان بهترین بازیکن تیم ملی بانوان شناخته شد. محمدی همچنین موفق شد دومین نورم استاد بزرگ بانوان (WGM) خود را کسب کند تا گام مهمی در مسیر پیشرفت حرفه‌ای خود بردارد.

در بخش آقایان نیز تیم ملی ایران با بهره‌گیری از دانش و مهارت بردیا دانشور و رضا مهدوی، موفق شد به رده پانزدهم جهان دست یابد. این جایگاه، بهترین نتیجه تاریخ شطرنج ایران در ادوار المپیادهای جهانی محسوب می‌شود که با تلاش ملی‌پوشان کشورمان در ازبکستان به ثبت رسید.

مهران مطلبی سکان‌دار تیم فوتبال امید شمس‌آذر شد

با تصمیم باشگاه شمس‌آذر، مهران مطلبی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال امید این باشگاه معرفی شد.

پیش از این، محمود عبدالهی هدایت این تیم را بر عهده داشت. تیم فوتبال امید شمس‌آذر خود را برای حضور پرقدرت در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور که از آبان‌ماه آغاز می‌شود، آماده می‌کند.

تأکید بر نهادینه‌سازی ورزش همگانی در استان قزوین

مظفر علی‌شائی، مدیرکل ورزش و جوانان استان در نشست با رؤسای هیئت‌های ورزشی، با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش‌های پایه و عمومی گفت: ورزش همگانی باید در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: با فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و جلب همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، می‌توانیم زمینه حضور پرشورتر و حداکثری مردم در فعالیت‌های ورزشی همگانی را فراهم کنیم.





