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مراسمی با عنوان «جان فدای نیشتمان» به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با محوریت روایت جانفشانی برای خاک ایران توسط کردستانیها در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ایستادگی و مقاومت رزمندگان و مردم ایران را در دوران دفاع مقدس یادآور شد و گفت: حضور و مقاومت مردم، مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب است.
سرهنگ عسگری، با اشاره به ایستادگی نسل جوان در برابر آمریکا و قدرتهای استکباری، بر پاسداری از میراث شهدا و تداوم راه آنان تأکید کرد.
فرهادی، مدیر حوزه هنری استان کردستان نیز از آمادگی این حوزه برای حمایت از جوانان در تولید آثار هنری و فیلمهایی با موضوع تبیین رشادت رزمندگان و فرهنگ دفاع مقدس خبر داد.
در ادامه، اسماعیلی فرمانده سپاه سنندج نیز به بیان دیدگاههای خود درباره فرهنگ ایثار و مقاومت پرداخت.