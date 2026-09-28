به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ایستادگی و مقاومت رزمندگان و مردم ایران را در دوران دفاع مقدس یادآور شد و گفت: حضور و مقاومت مردم، مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب است.

سرهنگ عسگری، با اشاره به ایستادگی نسل جوان در برابر آمریکا و قدرت‌های استکباری، بر پاسداری از میراث شهدا و تداوم راه آنان تأکید کرد.

فرهادی، مدیر حوزه هنری استان کردستان نیز از آمادگی این حوزه برای حمایت از جوانان در تولید آثار هنری و فیلم‌هایی با موضوع تبیین رشادت رزمندگان و فرهنگ دفاع مقدس خبر داد.

در ادامه، اسماعیلی فرمانده سپاه سنندج نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره فرهنگ ایثار و مقاومت پرداخت.