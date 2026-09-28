ناگویا ۲۰۲۶، رده بندی مدالی / چین بی رقیب، ایران هشتم است

ناگویا ۲۰۲۶، رده بندی مدالی / چین بی رقیب، ایران هشتم است



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی مدالی پایانی روز نهم به این شرح است:

۱- چین ۱۳۲ طلا ۵۳ نقره ۴۵ برنز

۲- ژاپن ۴۱، ۶۸، ۶۳،

۳- کره جنوبی ۲۱، ۲۶، ۴۴،

۴- ازبکستان ۱۲، ۱۷، ۱۳،

۵- قزاقستان ۹، ۱۳، ۲۳،

۶- تایلند ۹، ۸، ۱۲،

۷- بحرین ۹، ۲، ۳،

۸- ایران ۸، ۱۵، ۹،

۹- کره شمالی ۷، ۵، ۵،

۱۰- مالزی ۶، ۳، ۹

- تا کنون ۴۰ کشور مدال کسب کرده‌اند.

- برای ایران در رشته کارته مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم و محمود نعمتی در ۸۴+ کیلوگرم / در بازی‌های الکترونیک و در فوتبال پی سی تیم ایران (حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی‌نسب) / در ووشو و در وزن ۷۵ کیلوگرم ساندا سهل موسوی / در دوومیدانی و در پرتاب وزنه محمد رضا طیبی / در وزنه برداری و در دسته ۹۵ کیلوگرم علی عالی پور / و در قایق رانی روئینگ فاطمه مجلل در قایق تک نفره سبک وزن زنان و در قایق دو نفره سبک وزن زنان (کیمیا زارعی و زینب نوروزی) ۸ مدال طلا

- در رشته کاراته و در وزن ۸۴- کیلوگرم علی اصغر آسیابری، در وزن ۵۵- کیلوگرم زنان فاطمه زهرا سعید آبادی و در کاتای تیمی زنان تیم فاطمه صادقی، زینب حسینی و سپیده امینی / در قایق رانی روئینگ و در قایق ۴ نفره زنان (مهسا جاور، ساقی ملکی، سُها فاخری و هنگامه کامیاب) و در قایق دو نفره سبک وزن (کیمیا زارعی و زینب نوروزی) و در قایق سبک انفرادی مردان امیر حسین محمودپور / در ژیمناستیک و در انفرادی خرک حلقه آرمان خدایی و در پرش خرک مهدی الفتی / در کبدی تیم‌های مردان و بانوان / در دوومیدانی و در ماده ۴۰۰ متر زنان زهرا زارعی / در کوراش و در وزن ۸۱- کیلوگرم رامین احمد زاده / و در ووشو و در وزن ۵۲ کیلوگرم ساندای زنان سوگند سینکایی، در ۶۵ کیلوگرم ساندا شجاع پناهی و در وزن ۷۰ کیلوگرم ساندا عرفان محرمی ۱۵ مدال نقره

- و در رشته بسکتبال تیم مردان ایران / در رشته بسکتبال سه نفره تیم مردان ایران / در قایق رانی روئینگ و در قایق سبک انفرادی سبک وزن زنان فاطمه مجلل / در دوومیدانی و در پرتاب دیسک صادق صمیمی / در تیراندازی و در ۱۰ متر تفنگ بادی مختلط تیمی تیم ایران (هانیه رستمیان و وحید گلخندان) / در قایق رانی آب‌های آرام یا کانوئینگ و در ۵۰۰ متر کایاک دونفره تیم ایران (علی آقامیرزایی و پیمان قویدل) / در وزنه برداری و در دسته ۷۷ کیلوگرم زنان ریحانه کریمی / در پینگ پنگ و در انفرادی مردان نوشاد عالمیان / و در شمشیربازی و در انفرادی اسلحه سابر علی پاکدامن ۹ مدال برنز کسب کردند.