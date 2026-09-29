مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام، با اعلام اجرای مصوبات حمایتی حوزه مسکن گفت: قرارداد‌های اجاره‌ای که تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر هستند، به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید می‌شوند.

وی افزود: بر اساس مصوبات ابلاغی، تخلیه اجباری مستأجران ممنوع است و موجران نمی‌توانند خارج از چارچوب قانونی به قرارداد‌های اجاره پایان دهند.

رفیعی با اشاره به سقف افزایش اجاره‌بها تصریح کرد: برای قرارداد‌های تمدیدی، سقف افزایش اجاره‌بها و ودیعه ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین برای قرارداد‌های جدید، حداکثر افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام در پایان تأکید کرد: موارد استثنا برای تخلیه واحد‌های مسکونی تنها از مسیر مراجع قضایی قابل بررسی است.