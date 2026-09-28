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در آستانه هفتم مهر روز آتشنشان، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اعلام کرد: در سه سال اخیر ناوگان این سازمان با تجهیزات جدید همچون نردبانهای ۵۶ متری، پهپادهای مخصوص خاموش کردن آتش و خودروهای تخصصی بازسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در آستانه هفتم مهر روز آتشنشان، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از ارتقای ظرفیتهای عملیاتی و تجهیزاتی این سازمان با سرمایهگذاری یک همتی در سه سال اخیر خبر داد.
در پی این سرمایهگذاری، ناوگان این سازمان با تجهیزات جدید همچون نردبانهای ۵۶ متری، پهپادهای مخصوص خاموش کردن آتش و خودروهای تخصصی بازسازی شد.
هادی عیدیپور، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، با اشاره به حجم بالای مأموریتها اعلام کرد که این سازمان در حال حاضر، افزون بر ۹۰ خدمت متنوع را به شهروندان ارائه میدهد.
وی افزود: میانگین روزانه ۸۰۰ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار میشود که منجر به انجام میانگین ۷۰ مأموریت عملیاتی در روز میشود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شیراز با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی تجهیزات برای ارتقای سطح ایمنی، تصریح کرد: نوسازی ناوگان شامل تأمین تجهیزات حفاظت فردی پیشرفته برای نیروها و بهکارگیری فناوریهای نوین نظیر پهپاد در عملیاتهای خاموش کردن آتش است.
در بخش توسعه زیرساختی، وی از گسترش شبکه ایستگاهها خبر داد و گفت: «تعداد ایستگاههای آتشنشانی در استان فارس در سه سال گذشته از ۲۱ ایستگاه به ۲۷ ایستگاه افزایش یافته است. همگام با این توسعه، ۳۲۸ نیروی جدید نیز جذب شدهاند تا در مجموع، ۹۰۰ نیروی متخصص در ۲۷ ایستگاه، آماده پاسخگویی به حوادث باشند.
عیدیپور با ادای احترام به پیشکسوتان و جانباختگان این حرفه، یاد و خاطره کسانی که جان خود را در مسیر حفظ امنیت جامعه فدا کردهاند، گرامی داشت.
وی با اشاره به ایثارگریهای نیروها یادآور شد که سازمان آتشنشانی فارس در حوادث گوناگون ، نیروهای بسیاری را تقدیم کرده است و در سطح کشور هم ۱۱۰ آتشنشان در مسیر خدمت به مردم به درجه شهادت نائل شدند.