به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس، کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان یک تیم پزشکی تخصصی را به روستای ابوشانک بهمنشیر اعزام کرد.

در این برنامه، بیماران پس از انجام غربالگری و دریافت آموزش‌های لازم، به‌صورت رایگان از سوی پزشکان متخصص معاینه و خدمات پزشکی مورد نیاز را دریافت کردند.

این اعزام، هفتمین برنامه تیم‌های پزشکی کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان در سال جاری بود که طی آن، بیش از ۹۰ مورد خدمت پزشکی رایگان به اهالی روستا ارائه شد.

ارائه خدمات پزشکی تخصصی، شناسایی و غربالگری بیماران و ارتقای آگاهی سلامت ساکنان مناطق کم‌برخوردار از اهداف اجرای این برنامه عنوان شده است.