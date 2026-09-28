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احمد کرمی استاندار ایلام، در نشست قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار بر لزوم نظارت هدفمند بر بازار مسکن، سرویس مدارس و کیفیت نان تأکید کرد و خواستار ریشهیابی تفاوت قیمت میوه در استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی»استاندار ایلام در نشست قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار با انتقاد از رویه گزارشدهی مدیران گفت: «از مدیران میخواهم به جای ارائه عملکرد، با راهکار حل مسائل و مشکلات معیشتی مردم در جلسه حاضر شوند.»
وی با تأکید بر لزوم احصای نیازهای اساسی مردم افزود: «کالاها و نیازهای اصلی مردم باید احصا شود و در هر جلسه، یک مشکل با راهکار عملیاتی برطرف شود.»
کرمی همچنین با اشاره به تفاوت قیمت میوه در ایلام نسبت به سایر استانها تصریح کرد: «قیمت بالای میوه در استان ما نسبت به سایر استانها قابل قبول نیست و باید در همین قرارگاه ریشهیابی و حل شود.»
استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود بر نظارت هدفمند بر بازار مسکن و سرویس مدارس تأکید کرد و گفت: «هر مشکل باید بهموقع حل شود؛ از جمله زمان مناسب نظارت بر سرویس مدارس، همین حالاست.»
وی در پایان با ضروری دانستن نظارت بر کیفیت نان و ساعت فعالیت نانواییها خاطرنشان کرد: «نظارت بر کیفیت نان و ساعت کار نانواییها باید در دستور کار قرار گیرد.»
افزایش نظارت بر بازار میوه و ترهبار و کنترل اجارهبها از مهمترین محورهای این نشست بود. همچنین مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به افزایش تعداد خانهمسافرهای غیررسمی در سکوهای آگهی مانند دیوار، این موضوع را عامل کسادی مراکز اقامتی رسمی دانست که بر همین اساس، مصوب شد نظارت بر این حوزه افزایش یابد.