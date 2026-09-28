به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز گیلان؛ این مراسم ملی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و با هدف اهتزار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست دانشجویان برگزار شد.

مدیرکل صدا وسیمای مرکز گیلان در این مراسم با اشاره به اهمیت وجایگاه دانشجویان و دانشگاه‌ها در تحول و پیشرفت جامعه گفت : دانشجویان در هر زمان و مقطعی، نقش موثری در پیشبرد اهداف کشور دارند.

محمد تقی ربانی بابیان اینکه دشمن نمی‌خواست امسال درهیچ دانشگاهی در ایران به روی دانشجویان باز شود افزود: بازگشایی دانشگاه نقشه دشمنان را در عقب نگه داشتن کشور از پیشرفت‌های علمی نقش برآب کرد.

وی همچنین به حضور دانشجویان در تجمعات شبانه هم اشاره کرد و گفت: حضور دانشجویان و قشر جوان در این تجمعات نشان از پویایی نسل جوان و دانشجو دارد.