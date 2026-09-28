ملی پوشان گلستانی تیم‌های کبدی مردان و زنان ایران که در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن به مدال نقره دست یافتند با استقبال مردم و مسئولان به گرگان بازگشتند.

استقبال مردم و مسئولان از ملی پوشان گلستانی تیم‌های کبدی مردان و زنان ایران

استقبال مردم و مسئولان از ملی پوشان گلستانی تیم‌های کبدی مردان و زنان ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ملی پوشان گلستانی تیم‌های کبدی مردان و زنان ایران که در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن به مدال نقره دست یافتندبا استقبال مردم و مسئولان به گرگان بازگشتند.

از گلستان امیرحسین تقی پور، امیرحسین بسطامی، فاضل اتراچالی، علیرضا میرزائیان، فرشته کلاگر بازیکنان تیم کبدی مردان و زنان و امیر مازندرانی، سید جواد موسوی و زهرا رحیمی نژاد هم به عنوان سرمربی و مربی حضور داشتند.