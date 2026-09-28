شهرستان آبیک با اجرای طرح «زنگ سینما»، برای نخستین‌بار در سطح کشور میزبان جشنواره‌ای شده است که با تلفیق هنر هفتم و نظام آموزشی، تلاش دارد علاوه بر ایجاد فضای نشاط و امیدآفرینی، مفاهیم عمیق اخلاقی و تربیتی را از دریچه دوربین به نسل آینده منتقل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهرستان آبیک با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای تربیت نسل آینده، پیشگام برگزاری جشنواره‌ای نوین در سطح کشور با عنوان «زنگ سینما» شده است.

این طرح ابتکاری که با استقبال خوب مدارس و دانش‌آموزان روبه‌رو شده، با رویکرد «نشاط‌افزایی» و «امیدآفرینی» در محیط‌های آموزشی اجرا می‌شود. در قالب این جشنواره، منتخبی از فیلم‌های سینمایی فاخر و ارزشمند که حاوی پیام‌های تربیتی، اخلاقی و اجتماعی هستند، برای دانش‌آموزان اکران می‌شود.

هدف از اجرای «زنگ سینما» فراتر از صرفاً تماشای فیلم است؛ کارشناسان این حوزه معتقدند نمایش فیلم در مدارس می‌تواند بستری مناسب برای گفتگو پیرامون مفاهیم ارزشی، تقویت تفکر انتقادی و انتقال مفاهیم اخلاقی باشد که به شیوه‌ای غیرمستقیم و جذاب‌تر از آموزش‌های کلاسیک ارائه می‌شود.

مسئولان اجرایی این جشنواره در شهرستان آبیک تأکید کرده‌اند که تداوم این مسیر می‌تواند الگویی موفق برای سایر نقاط کشور باشد تا با تلفیق هنر و آموزش، فضای مدارس را به محیط‌هایی پویاتر و جذاب‌تر برای نسل جدید تبدیل کنند.

امید است با گسترش این طرح در سراسر استان قزوین و کشور، شاهد بهره‌وری بیشتر دانش‌آموزان از ظرفیت‌های فرهنگی سینمای ایران باشیم.