پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته جهانی ناشنوایان، نشست هماندیشی کتابداران بخش ناشنوایان کتابخانههای عمومی استان فارس با عنوان «آنسوی سکوت»، فردا هفتم مهر در شیراز برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی ادارهکل کتابخانههای عمومی استان فارس اعلام کرد: همزمان با هفته جهانی ناشنوایان، نشست هماندیشی کتابداران بخش ناشنوایان کتابخانههای عمومی استان فارس با عنوان «آنسوی سکوت»، ساعت ۱۵ فردا سهشنبه هفتم مهر در سالن جلسات کتابخانه عمومی شهید آیتالله دستغیب واقع در خیابان طالقانی شیراز برگزار میشود.
این نشست با حضور فعالان حوزه ناشنوایان و با هدف هماندیشی، تبادل تجربه و بررسی ظرفیتهای خدمات کتابخانههای عمومی برای جامعه ناشنوایان و کمشنوایان برگزار میشود.
ادارهکل کتابخانههای عمومی استان فارس در سالهای گذشته برنامههای متنوعی را برای توسعه خدمات فرهنگی و کتابخوانی ویژه این قشر اجرا کرده است. برگزاری نشستهای کتابخوانی، برنامههای قصهگویی به زبان اشاره، کارگاههای آموزشی جملهسازی و کلمهآموزی و نشستهای هماندیشی با محوریت مناسبسازی خدمات و منابع برای ناشنوایان، از جمله اقدامات انجامشده در این بخش است.