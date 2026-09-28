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همزمان با هفته دفاع مقدس ۲۰۰ بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان خانوادههای محروم و نیازمند درهرمزگان اهداءشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده پایگاه نهم شکاری بندرعباس گفت: هر بسته شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، پاککن به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون تومان است.
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سرهنگ خلبان سید علیرضا قریشی، فرمانده پایگاه نهم شکاری بندرعباس افزود: این طرح با هدف حمایت از دانشآموزان خانوادههای محروم هرمزگان و در راستای همدلی و همراهی نیروهای مسلح با مردم، بهویژه با مشارکت کارکنان نیروی هوایی مستقر در پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس اجرا شد.