ساخت بیش از ۳ هزار کلاس درس در استان تهران و ارتقای ۹ پلهای در سرانه آموزشی
استاندار تهران با اعلام ارتقای ۹ پلهای جایگاه استان در شاخص سرانه فضای آموزشی، از ساخت بیش از سه هزار کلاس درس و احداث سه هزار کلاس دیگر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدصادق معتمدیان گفت: در ابتدای دولت چهاردهم، سرانه فضای آموزشی استان تهران ۵.۲۸ مترمربع و جایگاه استان رتبه ۲۹ کشور بود؛ اما با اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، این سرانه به ۵.۷۹ مترمربع رسیده و تهران با ۹ پله ارتقا در جایگاه نوزدهم قرار گرفته است.
وی افزود: تاکنون بیش از سه هزار کلاس درس با استفاده از ظرفیت دولت، وزارت آموزشوپرورش، سازمان نوسازی مدارس، شهرداریها، خیرین و مسئولیتهای اجتماعی احداث شده و سه هزار کلاس دیگر نیز در دست ساخت است که تا سال آینده وارد چرخه آموزشی خواهد شد.
استاندار تهران ادامه داد: در نتیجه ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز ظرفیت نزدیک به سه هزار کلاس درس در مدارس استان آزاد شده و مجموعه این اقدامات، بخش قابلتوجهی از کمبود فضای آموزشی تهران را جبران میکند.
معتمدیان، بارگذاریهای گسترده جمعیتی طی دهههای گذشته، شکلگیری بیش از ۱۴ هزار هکتار بافت ناکارآمد و حاشیهای و افزایش جمعیت فراتر از توان زیرساختی را از عوامل کاهش سرانههای آموزشی، درمانی و ورزشی استان دانست و افزود: تهران فقط شهر تهران نیست؛ برنامهریزیها باید همه ۲۲ منطقه پایتخت، ۱۶ شهرستان و بیش از ۴۸ شهر استان را دربرگیرد.
وی با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی در شهرستانها گفت: هماکنون ۱۶ مرکز بیمارستانی با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۹۹ درصد در استان در دست اجراست که با تکمیل آنها حدود ششهزار و ۵۰۰ تخت به ظرفیت درمانی تهران افزوده میشود. پذیرش بیمار در بیمارستان ۴۰۴ تختخوابی اسلامشهر نیز آغاز شده و افتتاح رسمی آن بهزودی انجام خواهد شد.
استاندار تهران همچنین از استمرار سفرهای هفتگی شهرستانی خبر داد و گفت: پیش از هر سفر، تیمهای کارشناسی مسائل شهرستان را با مشارکت فرمانداران، مدیران و مردم احصا میکنند و تصمیمات نهایی پس از بررسی در شورای برنامهریزی استان، تصویب و ابلاغ میشود. سفر اخیر به پیشوا و ورامین نیز در همین چارچوب انجام شد.
معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی شامل بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی و تولیدی اشاره کرد و افزود: با اصلاح و اجراییکردن مصوبه دولت، مرحله نخست ساماندهی آغاز و تشکلهای مربوط به این لکهها تشکیل شده است؛ تعیین تکلیف کامل این مجموعهها نیز در یک برنامه دوساله پیگیری میشود.
استاندار تهران با اشاره به تمرکز بیش از ۴۵ درصد حملات دشمن بر استان گفت: با وجود آسیب به بیش از هزار و ۲۰۰ نقطه، زیرساختهای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ترمیم شد و مردم با اختلال محسوس در تأمین آب، برق، گاز و سایر خدمات حیاتی مواجه نشدند.
معتمدیان افزود: تهران علاوه بر جمعیت ساکن، روزانه پذیرای جمعیت شناوری تا حدود چهار میلیون نفر از سراسر کشور است که برای دریافت خدمات درمانی، پزشکی، آموزشی و اداری وارد استان میشوند.
وی افزود: تمرکز دستگاههای ملی در تهران، بار مسئولیتی فراتر از محدوده استان ایجاد کرده است؛ ازاینرو مدیریت تهران همزمان دارای ابعاد استانی، ملی و بینالمللی است.
استاندار تهران با اشاره به جایگاه ارتباطی پایتخت ادامه داد: فرودگاه بینالمللی اصلی کشور در تهران قرار دارد، کریدورهای مهم ریلی به این استان منتهی میشوند و شبکه جادهای تهران نیز حلقه اتصال بسیاری از استانهای کشور است.
معتمدیان با یادآوری حمله دشمن به خط ریلی سراسری تهران–مشهد گفت: هدف قرار دادن این مسیر، نشانه ورود دشمن به جنگ زیرساختها پس از ناکامی در برابر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود؛ بااینحال دستگاههای مسئول با آمادگی کامل، مسیر آسیبدیده را در کوتاهترین زمان بازسازی و به چرخه خدمت بازگرداندند.
وی خاطرنشان کرد: در جریان جنگهای اخیر، بیش از ۴۵ درصد حملات دشمن در تهران متمرکز بود و بیش از هزار و ۲۰۰ نقطه از زیرساختهای برق استان آسیب دید؛ اما آمادگی و واکنش سریع دستگاههای اجرایی موجب شد خدمات عمومی پایدار بماند و زندگی روزمره مردم دچار اختلال جدی نشود.