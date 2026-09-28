آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا ویژه گروه های پرخطر در کردستان
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا ویژه بیماران خاص و گروههای پرخطر از فردا در داروخانههای منتخب استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دکتر مرسا افزود: در این مرحله، واکسنهای اختصاصیافته صرفاً برای بیماران خاص، صعبالعلاج و مبتلا به سرطان در نظر گرفته شده و عرضه آن با نظارت معاونت غذا و دارو و بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مربوط انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دریافت واکسن برای افراد واجد شرایط منوط به ارائه مدارک و مستندات لازم است اظهار داشت: بیماران مشمول این مرحله میتوانند با مراجعه به داروخانههای منتخب اعلامشده و ارائه مدارک مورد نیاز، واکسن خود را دریافت کنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به محدودیت موجودی واکسن و سهمیه اختصاصیافته به گروههای هدف خاطرنشان کرد: در این مرحله واکسن آنفلوانزا برای کارکنان داروخانهها، افراد غیرواجد شرایط و سایر گروهها عرضه نخواهد شد و وضعیت تأمین و تخصیص واکسن برای سایر گروههای جمعیتی در مراحل بعدی پیگیری میشود.
مرسا در پایان از داروخانههای منتخب خواست تمامی الزامات مربوط به نگهداری، حمل، ثبت و عرضه واکسن و همچنین زنجیره سرد را بهطور کامل رعایت کنند و فرآیند توزیع را براساس دستورالعملهای ابلاغی انجام دهند.